取自賴清德臉書

副總統賴清德今天參訪貝殼放大與雲云科技兩家新創公司，他說，這都是充滿創意的隱形冠軍，也證明高手的確在民間。進入新時代，台灣要有獨角獸，也需要螞蟻雄兵，當成千上萬的新創螞蟻雄兵不斷創新、精進，台灣產業就可以發展出無限的可能。

賴清德今天在臉書分別形容這兩家新創公司是「用創意放大創業，用AI看顧baby！」他說，貝殼放大 公司是台灣最大規模的集資公司，成立7年，超過21億元的總集資金額。曾經協助社運、紀錄片、設計、科技等各項議題募集資金，讓各式創意不因資金缺乏而被扼殺，「相當佩服團隊將利益轉成意義，幫助很多人美夢成真！」

至於雲云科技，則是看見新手爸媽的需求，結合AI技術和醫療，開發出主動偵測幼兒「口鼻被異物覆蓋、翻身」的寶寶監視攝影機。2019年進軍美國募資平台，一舉募得50萬美金，獲得當地媒體及市場關注。

賴清德表示，進入新時代，台灣新創應掌握契機加速發展，要有獨角獸，也需要螞蟻雄兵，「謝謝這些在不同領域努力的新創業者，當成千上萬的新創螞蟻雄兵不斷創新、精進，台灣產業就可以發展出無限的可能」。

(中時 )