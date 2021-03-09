被罷免的民進黨前桃園市議員王浩宇日前在臉書PO影片影射珍愛藻礁公投領銜人潘忠政經手大潭藻礁保護工程款約7000萬，引起外界撻伐。同黨台北市議員王世堅直言，把王浩宇和民進黨與自己連結，形同是在向他潑糞，他更認為，這些對環團潑糞的潑糞者，背後應該有水肥車在供應，相關治安單位應該啟動調查。

政論節目《平論無雙》主持人平秀琳在節目中對王世堅提問，「深綠支持者，王世堅同志，王浩宇就是常常抹黑別人，所以他被罷免，現在就用造謠抹黑的方式，去造謠藻礁公投領銜人潘忠政老師，說影片裡有講7千萬，通常影射的殺傷力比較大，這是不是東廠做法？你對他研究很深」，王世堅則回答，「秀琳，妳把王浩宇跟民進黨，還有我連結在一起，等於對民進黨和王世堅潑糞」，王世堅說到這裡，其他來賓也忍不住出來。

對此，平秀琳連連致歉，並再問王世堅，王浩宇現在還是民進黨黨員，王世堅則說，民進黨有40萬位黨員，他只是民進黨的40萬分之一。平秀琳繼續追問，要不要黨紀處分一下？王世堅語塞了一下回應道，我們在路上走難免會去踩到糞，就是認倒楣，以後眼睛要張亮點。

王世堅認為，沒有人會去相信王浩宇講的話，潘老師是怎樣的人？環團是怎樣的人格者？大家很清楚，並指從行政院長蘇貞昌到經濟部長王美花以降，民進黨不管是公職或黨員，大家現在都一致認為，不該任由這些側翼胡說八道，網路是很自由、多元，但在上面抹黑、抹紅環保團體的人和言論，則完全跟民進黨無關。

王世堅指出，如果有這些潑糞者，應該要有相關單位去追查，「這些潑糞者背後是哪一台水肥車啦」，這一定有水肥車在供應糞，如果再繼續這樣胡鬧下去，相關治安單位應啟動調查，因為已經對很多人造成人格抹，比如過去綠營的友軍，不少都被扯下去。

王世堅感嘆，他是最早被罵成中共同路人的，還被用違反《反滲透法》提告，但他看破這個，並坦言自己對政治無所求。王世堅強調，不該去抹黑糟蹋這些環保團體，因為他們是人格者，社會也看得很清楚，且這次蘇院長也講得很清楚，尊重公投的程序，若公投通過就接受結果。

(中時新聞網)