全家（5903）9日公布2月合併營收66.10億元，創同期新高，年增8.47％；累計前二月合併營收136.57億元，也改寫歷來同期新高，年增4.31％。全家表示，主要是受惠於春節連假效應，同步帶動鮮食與一般商品買氣，且店數與EC包裹件數也都維持成長態勢。

全家並指出，截至今年2月28日止，全家全台總店舖數達3,819家。相較2020年12月底全台總店數3,770家，今年來短短兩個月「淨增加」49店，換算平均一個月淨增加24.5家店。

針對2月營收成長動能，全家表示，整體鮮食業績成長超過一成，其中，農曆年前「招財鮮食」系列的話題操作，有效帶動主食成長逾兩成；而農曆年後轉而對應瘦身需求，推出「健康志向」系列的蛋白纖食系列新品，也成功帶動輕食類成長一成。

此外，瞄準開工療癒商機，全家與日本甜點名店PABLO聯名操作，引起網友開箱風潮，包括「PABLO半熟起司塔」、「PABLO杏桃乳酪麵包」、「PABLO杏桃乳酪舒芙蕾」、「PABLO杏桃蕾雅泡芙」等聯名商品；另，同樣主打起司塔風味的全家Fami起司塔霜淇淋，創新口味也帶動霜淇淋業績成長逾五成。

全家並指出，一般商品同樣受惠春節因素，其中，年節禮盒整個銷售檔期業績較去年同期成長六成；另外，農曆年後天氣時而漸暖，也帶動店舖冰品、飲料的業績明顯拉升。

展望3月營運，全家表示，時序進入春暖花開季節，將陸續推出應景鮮食新品，同時，因應3月底會員點數到期的多元兌點優惠活動，也可望成為活絡會員進而驅動營收的動能。

(工商 )