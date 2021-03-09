在疫情期間，為了避免過多和外界接觸，指揮家馬寇爾自駕露營車外出工作，車子變行動辦公室，吃飯、睡覺、洗澡一應俱全，隔絕染疫風險。（馬寇爾提供）

德籍指揮家準．馬寇爾將在今年8月擔任國家交響樂團擔任藝術顧問，從去年底開始他往返台灣，歷經3次隔離，他分享在疫情間為了保護自己和家人，減少接觸感染源，他找到一個好方法，就是自己開露營車趕行程，車上成為行動辦公室，「我可在車上洗澡、煮飯、吃飯和睡覺，不用住旅館，不用搭交通工具，隔絕染疫風險。」

馬寇爾表示，疫情教會他兩件事，一是時時要有B計畫、C計畫，「以前樂季大都是兩三年前就規劃好，執行完畢就可以了，現在則是要時時調整。」

第二是保持社交距離之後，新媒體更加成為和觀眾溝通的管道，「古典音樂家對新媒體大都還不熟悉，像我自己現在還沒有IG，但這是未來和觀眾溝通的新方式，需要嘗試。」

馬寇爾1959年出生於德國慕尼黑，他的父親是小提琴家、母親是鋼琴家。曾師承指揮大師傑利畢達克、伯恩斯坦與小澤征爾，現在同時是海牙愛樂首席客座指揮、馬來西亞愛樂音樂總監、奧勒岡交響樂團首席客席指揮。

這趟來台，馬寇爾要為無法來台的老大師史特拉金代打演出三場音樂會，指揮的樂團為國家交響樂團，包括3月18日將演奏史特拉汶斯基的《春之祭》、貝多芬《艾格蒙》序曲，以及3月26日、28日和小提琴家黃俊文合作的音樂會，曲目預計有華爾頓小提琴協奏曲、布拉姆斯第四號交響曲等。

(中時 )