受惠整體PC供不應求的市況榮景，品牌廠宏碁（2353）2月再交出較近年同期彈升增揚的表現。其自結單月合併營收達203.18億元，雖較1月衰退13.5％，不過較去年同期大幅彈升80.9％；累計今年前兩個月合併營收來到438.13億元，年增76.8％，分別刷新2016及2015年以來的同期新高。

宏碁表示，PC三大產品線包括電競產品、Chromebook及ConceptD創作者系列，今年以來營收皆有數倍增長的彈升表現。其中，含括電競筆電、電競桌機及電競顯示器的電競產品業務，兩個月來的累計營收年增達102.4％；ConceptD創作者系列2月則有逾288％的營收年增，累計前兩個月也有263％的年增。

至於從歐、美到泛亞市場需求持續強勁的Chromebook產品，2月更有營收年增超過631％的漲勢，今年前兩個月以來的累計營收也有454.7％的年增幅。

除了PC核心本業外，雙重轉型進入第三階段後，宏碁也強化集團內多重事業引擎的策略繼續發酵。包括已陸續上市櫃及興櫃的子公司如建碁、安碁資訊、智聯服務、展碁國際與宏碁資訊等，今年2月營收表現也皆展現年對年增長力道。

此外，多個正孵化中的新創事業營運動能也持續增溫，如酷碁繼1月交出翻倍年增的營收增長後，2月營收再以385.3％的年增幅維穩向上走勢，另海柏特也續以雙位數年增長，交出2月營收43.4％年成長的成績。

(工商 )