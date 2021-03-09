日本職棒今（9）日繼續進行春訓熱身賽，讀賣巨人隊的陽岱鋼替補上場，2打數無安打，打擊率下降到1成67。火腿鬥士隊的王柏融同樣2打數無安打，熱身賽5場比賽10打數槓龜，安打尚未開張。

巨人隊開拔至福岡巨蛋與軟銀鷹隊交手，陽岱鋼在6局上出場代打，擊出投手前滾地球出局，6局下接替先發的山下航汰守左外野。9局上還有一次打擊機會，可惜敲出平飛球被三壘手接殺，未能形成安打，熱身賽6打數1安打，狀況不盡理想；終場軟銀5比3勝巨人。

火腿隊的王柏融則在對橫濱DeNA之戰5局上出場代打，原本的四番主炮中田翔退場休息，結果王柏融擊出三壘上空飛球遭接殺。7局上火腿2人出局攻占一、二壘，王柏融有機會製造打點，但還是無功而返，只打成二壘滾地球出局。如果從自辦熱身賽算起，王柏融已累計14數無安打，狀況相當不理想。這場比賽最後横濱以9比5擊敗火腿。

日職預定3月26日開幕，熱身賽打一場少一場，陽岱鋼、王柏融必須證明自己還有能力站上一軍，否則前景並不樂觀。

(中時 )