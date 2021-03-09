性感人妻賴琳恩和陳乃榮結婚3年多，感情依舊如熱戀般甜蜜，身材高挑又有火辣身材曲線的她，仍是不少男性心目中的女神，近日，她曝光2張邪惡視角辣照，直呼「好久沒約會了」，引來上萬網友暴動。

賴琳恩在臉書寫下：「好久沒有約會了，這什麼視角？變少女了」，只見穿著黑色緊身上衣外套同色系針織外套的她，低胸設計讓她好身材若隱若現，而她更特意前傾，由上往下拍得邪惡視角，讓她深邃事業線和傲人美胸全看光。

賴琳恩辣照引暴動。(圖／翻攝自臉書)

往下看一雙纖細長腿更是吸睛，而對著鏡頭甜笑的她，瞬間減齡不少，照片吸引超過2萬粉絲按讚，「看起來也太像高中女生了」、「我感覺春天來到，又心動了」。

而她在文中寫到「好久沒有約會」，讓粉絲也猜測是老公視角嗎？因此釣出琳恩本人現身回應：「閨蜜視角」。外型亮麗、身材火辣的琳恩，即使成為人妻了，仍是不少人心中的性感女神，而她也常在社群網站分享美照，每每都能引來大批網友朝聖。

賴琳恩和陳乃榮愛情長跑6年後，於2017年登記結婚，兩人相愛10年仍相當甜蜜，陳乃榮也曾透露過感情長久原則，包括晚回家一定報備，永遠對老婆禮貌，還有最重要的是每天一起聊天30分鐘。

(中時新聞網)