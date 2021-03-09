鍾欣凌（左）和邱澤互飆演技。（金盞花大影業提供）

因夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》深受觀眾喜愛的鍾欣凌，這次在台式新浪漫愛情電影新作《當男人戀愛時》，飾演經營收債公司的大姐頭「蔡姐」，是她出道以來首度接演笑裡藏刀的陰險角色，有許多突破過往親切形象的兇狠演出，尤其預告中一句在邱澤耳邊微笑低語：「走正路是好命人的權利！」就讓人不寒而慄。

鍾欣凌在片中一出場，就是把手下小弟的頭惡狠狠地壓在桌上，讓她深植人心的「婆婆」人設徹底崩壞，第一場戲就擠在只有8坪大的場景裡狂抽菸，現場煙霧瀰漫，極度怕熱的她更要頂著鐵皮屋內40度的高溫和邱澤飆戲，當下她已快中暑、全身猛冒汗，收工回家後只感覺到：「肺好痛！」也讓她忍不住直呼「耍壞原來不容易」。首次以大姐頭形象和觀眾見面的鍾欣凌，在電影後段將有另一階段的轉變形象演出，將會帶給觀眾更多的驚喜感。

導演殷振豪直言他一直想挑戰顛覆鍾欣凌過去給觀眾的形象，且她完全符合劇本設定的角色外型，2人碰面後一拍即合，相當喜愛導演MV作品的鍾欣凌則是對於耍壞演出躍躍欲試。坦言：「我一直想演這種認真壞、黑暗一點的角色！」這角色更是全片的現實面擔當，鍾欣凌為戲做了許多功課，參考不少電影中穿著像鄰家大嬸、私下是暴力大姐頭的人物，希望自己可以勝任演出一臉橫肉樣的狠角色。

在片中和邱澤有多場關鍵對手戲的她，憶起曾在《無敵珊寶妹》中的短暫合作，當時就對邱澤的喜感演出，留下深刻印象。這次再度相遇，鍾欣凌更對邱澤拍戲的投入程度讚嘆不已：「從我到片場和他打招呼後到開始排戲，他就一直沈浸在角色裡，尤其妝髮完走出來更是完全化身成男主角阿成！」該片26日至28日推出口碑場，4月1日全台正式上映。

《當男人戀愛時》正式預告。(影／取自YouTube)

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