「澳洲廣播公司」（ABC）9日報導，儘管澳洲衛生部長杭特才剛接種過新冠肺炎（COVID-19）疫苗，但澳洲衛生部表示，杭特「疑似感染」，目前正在醫院接受治療。

根據澳洲衛生部長辦公室的聲明，杭特正住院觀察，接受抗生素治療並打點滴。該聲明稱杭特應會完全康復，且病情與先前接種的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗無關，但未提到他預計何時才會返回工作崗位。

杭特8日才在推特上秀出照片，宣布自已已於7日接種了AZ疫苗的第1劑，沒想到隔天就被送醫治療。根據《刺胳針》（Lancet）醫學期刊上刊登的研究，AZ疫苗的保護力在打完第1劑後可達約76%，隔12週後再打第2劑，保護力則可達約81%。

杭特已是第3名因健康因素而無法履行職責的澳洲內閣成員。司法部長波特稍早因遭指控涉及性侵案件，聲稱須「評估並改善自身心理健康狀態」，宣布休假數週，目前仍不清楚其何時將返回工作崗位；澳洲國防部長雷諾茲正因心臟問題請假治療，且已宣布將病假延長至4月2日。

澳洲總理莫里森強調，他擁有強大的執政團隊，足以彌補波特和雷諾茲缺席的情況，目前由就業部長凱希暫時承擔波特的職責，外交部長潘恩則填補雷諾茲的空缺。根據「澳洲廣播公司」獲得的消息，目前尚未安排暫代杭特職務的人選，在野的工黨已表示，他們願意派人幫杭特代班。

(中時新聞網)