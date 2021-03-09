《盡孝的滋味》講述韓國名廚林祉鎬流浪人生。（海鵬提供）

講述韓國名廚林祉鎬流浪人生的親情電影《盡孝的滋味》，是韓國紀錄片女導演朴惠鈴費時10年拍攝新作。不僅收錄韓國四季美麗風景，更藉一粥一飯的緣分，表達這位名廚的曲折人生、料理哲學，以及他對自己「3個母親」的無限思念，讓人驚訝的是，一輩子做菜給別人吃的林祉鎬，人生最大的遺憾竟是「從未為父母做過飯」。片尾他因感慨「子欲孝而親不待」，在三天內以自然食材親烹出108道家常菜，提醒人們及時行孝，讓人看得熱淚盈眶。

韓國知名養生廚師林祉鎬，從業40多年來周遊各地、浪跡天涯，他雖以鑽研具有養生功效的自然食材料理聞名，但人生從沒母親可奉養，一直是他心中最大的傷痛。為致敬早逝的生母與養母，林祉鎬一路上為遇到的有緣人烹煮食物。後來他在智異山一處村莊，與一位名喚「金順圭」的老母親一見如故，除做菜孝敬她，更發展出母子般的深厚情感，直到7年後母親過世。傷心的他在3天之內，以自然食材、親烹出象徵佛教108種生命苦痛的108道菜，獻給他的2位母親，以及這位人生路上給他溫暖的老母親，撫慰自己未能盡孝的遺憾。

這部感人至深的電影，日前在台灣製作中文數位拷貝時，連業者都一邊拭淚、一邊做字幕。該片提醒人們「家人一起吃頓飯，是多麼珍貴的一件事」，不僅感動觀眾，更吸引宋慧喬、孫藝珍、宋允兒、金惠秀看完全都哭翻，韓志旼、李泰蘭、嚴正花、柳承龍等名人感動淚推，宋慧喬感謝該片為她帶來美好體驗；孫藝珍看完「驚覺和家人吃餐飯是件何等重要的事」；宋允兒含淚頻頻感謝該片導演及主廚林祉鎬；影后金惠秀則志願擔任電影宣傳大使，呼籲觀眾盡孝要及時，「在還來得及的時候跟最愛的人分享」。

《盡孝的滋味》除呈現「流浪名廚」林祉鎬自小跟父親習得草藥知識，為了找尋母親，更進而發現食物帶給人們的滋養力量。全片更跟隨他的步伐，踏遍高山、海洋、田野、山谷和極惡雪地，並覽盡韓國10年之間、四個季節的美麗風光。該片除獲選全球14個國際影展，來自觀眾們的感人迴響，「心中獲得撫慰」、「要馬上去跟媽媽說聲我愛妳」等，彰顯了該片的珍貴價值。電影將於春假（4月1日）在台上映。

(中時 )