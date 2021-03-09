針對大陸生育率崩跌、往老齡化社會發展，可能影響經濟成長，成為今年大陸人大、政協「兩會」上受關注議題。來自台灣的大陸全國政協常委、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，现在中国农村劳动力达到总劳动力的30%左右，而发达国家在农业上的劳动力一般低於5%，也就是说我们还有把农村劳动力转移到制造业的空间，經濟發展的人口紅利還會持續下去。

據《澎湃新聞》報導，在今年大陸全國「兩會」上，人口紅利問題引發社會各界關注，林毅夫也由全國政協會議新聞中心安排了網路視頻採訪，他在回答媒體提問時表示，人口老齡化代表人口增長速度比較慢，目前中國人口自然增長率達到0.3%，跟其他國家或跟我們過去相比是較低的。解決這一問題的一個方式，就是延長退休年齡。

林毅夫說，「在其他國家，退休年齡一般在65歲甚至70歲，但是在中國的退休年齡，男性是在60歲，女性是在55歲。」因此，中國可以用延長退休年齡來增加勞動人口占總人口的比重。

林毅夫指出，從深層來講，更重要的是人口品質。提高人口品質就是要提升教育、培訓水準，讓勞動者有更高的素質，這是克服人口老齡化最重要的措施。

至於中國還有沒有人口紅利，林毅夫坦言，這在國內學界有一些爭論。過去說「人口紅利」，是指農村的剩餘勞動力轉移到製造業，製造業的勞動生產率比農村的剩餘人口勞動生產率高，所以只要把這種勞動力重新配置，就會有紅利，這是人口紅利相當重要的一個來源。

林毅夫指出，當前中國農村勞動力占總勞動力的比重仍高於30%，發達國家在農業上的勞動力占比一般低於5%，像美國現在只剩下大概1%，也就是說中國還能把農村勞動力轉移到製造業來，這樣轉移，同樣的勞動力能夠創造的產值就在增加，這是一個紅利。

林毅夫還說，大陸可以不斷進行產業升級，從勞動力密集型轉移到資本密集型產業，再進一步轉移到技術密集型產業，從低附加值的製造業不斷往高附加值的製造業去轉移，這樣同樣有紅利。因此，中國產業升級的空間很大，利用不斷的產業升級，人口紅利就還會持續很長的時間。

(中時新聞網)