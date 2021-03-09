民進黨立委王定宇近期被周刊拍到與同黨美女發言人顏若芳多次同居，王定宇解釋是租屋關係。但令人好奇的是，立法院台北會館明明有提供每位立委個人套房，且可登記2間，王定宇為何不住？同黨高雄立委許智傑緩頰，「會館設備相當簡單也沒有裝潢，只有基本配備」，可能住不習慣。

《鏡週刊》今（9日）披露，王定宇從去年11月開始，就頻繁進出顏若芳台北住處，一周經常一待就是3至4晚，甚至達5晚，兩人狀似同居，顏若芳還會貼心幫忙準備早餐、開車送王定宇上班。

據《立法院住宿會館管理要點》載明，立院會館分為台北會館與大安會館，供新竹以北的立委登記住宿，均備有個人獨立套房，而台北會館位於台北市植物園旁，目前有42間房間供立委住宿，大安會館位於大安路二段，該館則有72間房，總計超過110個房間。

對於王定宇被爆疑似和顏若芳「同居」，綜合媒體報導，住在大安會館的許智傑今天(9日)受訪表示，兩間會館設備都相當簡單，只有一張床、一張書桌，設備很老舊，也沒有裝潢，不見得每一個人都住的習慣。

對於周刊爆料，王定宇受訪時表示，因顏若芳住處有多的房間，因此分租在台北當休息處。顏若芳也稱是分租房間，常向王定宇請益，最近比較頻繁互動。

(中時新聞網)