去年5月，涉嫌以膝蓋壓迫美籍非裔男子佛洛伊德（George Floyd）頸部致死的前明尼蘇達州白人員警蕭文（Derek Chauvin）謀殺案本月8日開審。為免該案再度引發暴動，明尼蘇達州警方出動大批人力駐守政府建築，明尼亞波利斯市也隨處可見荷槍實彈的員警和國民兵。

去年5月，明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德因1張20美元假鈔遭蕭文等警員逮捕並壓迫頸部，隨即不幸喪命，引爆全美、甚至多國反種族歧視抗爭，延續達數月之久。如今案件即將開審，當地政府如臨大敵。明州州長沃爾茲宣布增派大量執法人員，包括2000名國民警衛隊和至少1100名執法人員。當地官員還呼籲店家加強安全措施，比如在商店門前設置屏障等。事實上，在開審前1天，已有數千人在當地遊行示威。

目前佛洛伊德的家屬指控蕭文犯下二級謀殺和二級殺人罪。二級謀殺罪需由檢方證明被告蕭文的確犯下打人重罪，並且在毆打過程中導致他人死亡；而二級殺人罪，需由檢方證明蕭文是出於疏忽才造成他人死亡。在明尼蘇達州，二級謀殺或殺人罪最多可判監禁40年。

律師分析，被告蕭文可在庭上申辯，他沒有打人，只是在執行公務，且佛洛伊德的死因是因為他本身有吸毒加上緊張，以及他自身疾病造成。上述說法只要能說服1名陪審員，他的2項二級罪名以及可能加上的三級謀殺罪，都將無法定罪。

(中時 )