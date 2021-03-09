頂級超市city’super搶粉紅商機，因應春季推出粉嫩的「櫻花系零食」及當季酸甜滋味的「草莓甜點」，祭出百款零食、粉紅酒、氣泡酒、啤酒等一系列粉嫩浪漫草莓、櫻花商品；即日起至3月29日還集結全世界逾百款人氣果醬、抹醬，看準這波粉紅潮流，讓人少女心噴發。（未滿18歲請勿飲酒）

這次百款果醬、抹醬，涵蓋通路獨賣丹麥超過180年歷史的「DANISH SELECTION果醬」、100%神還原的限量「TWIX巧克力抹醬」、比利時「LOTUS蓮花薄脆餅抹醬」等。

也觀察到消費者跟風購買生土司，讓果醬、抹醬搭配多元吃法，連同帶動近半年果醬、抹醬銷量成長增3成，其中歷久彌新的草莓果醬就占半數，此外，果醬、抹醬也可入菜、製成飲品，像是藍莓果醬佐香煎鴨胸、草莓醬佐優格等創意料理。

city’super春季「粉色派對」集結世界逾百款人氣果醬抹醬、果醬，泡茶入菜、鹹甜料理更添香。（city’super提供）

(中時 )