頂級超市city’super搶粉紅商機，因應春季推出粉嫩的「櫻花系零食」及當季酸甜滋味的「草莓甜點」，祭出百款零食、粉紅酒、氣泡酒、啤酒等一系列粉嫩浪漫草莓、櫻花商品；即日起至3月29日還集結全世界逾百款人氣果醬、抹醬，看準這波粉紅潮流，讓人少女心噴發。（未滿18歲請勿飲酒）
這次百款果醬、抹醬，涵蓋通路獨賣丹麥超過180年歷史的「DANISH SELECTION果醬」、100%神還原的限量「TWIX巧克力抹醬」、比利時「LOTUS蓮花薄脆餅抹醬」等。
也觀察到消費者跟風購買生土司，讓果醬、抹醬搭配多元吃法，連同帶動近半年果醬、抹醬銷量成長增3成，其中歷久彌新的草莓果醬就占半數，此外，果醬、抹醬也可入菜、製成飲品，像是藍莓果醬佐香煎鴨胸、草莓醬佐優格等創意料理。
(中時 )
#city’super #果醬 #抹醬 #櫻花系零食 #草莓甜點
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。