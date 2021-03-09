桃園市長鄭文燦晚間在臉書以近2000字談藻礁，細數上任後保護藻礁的政績。(蔡依珍攝)

藻礁公投連署突破60萬大關，桃園市長鄭文燦晚間在臉書以近2000字談藻礁，細數上任後保護藻礁的政績，並拉中央大學背書，直指2015年中大並未建議將大潭列為保護區，並劍指新北，點名三接改設台北港，新北府會都反對，強調大潭電廠是空汙較少的天然氣發電廠，也是藻礁議題的衝突根源，「非核家園的理想，已經走到最後一步！」不諱言是沉重的選擇，但已盡力將對藻礁的影響降到最低。

鄭文燦在臉書指出，「藻礁」從陌生到逐漸成為話題，時間並不久，但藻礁的價值，確實是珍貴的，但藻礁保護要以科學的調查為基礎，2015年他要求農業局委託中央大學進行藻礁調查，中央大學報告結論並未建議將大潭海岸畫設為自然保護區。

鄭文燦指出，三接主要是為了大潭電廠新增機組的供氣，是「非核家園」的配套方案，並達成「減煤減空汙」的目標，目前核四廠封存，核二、核三廠將在2025年之前陸續除役，加上中南部火力發電廠要降載，減少燃煤空汙，反問大家：「這些發電缺口要如何補足，如何確保民生與工業的穩定？」強調大潭電廠是空汙較少的天然氣發電廠，從馬政府核定的232公頃開發面積，到蔡政府時期已縮小到只剩1成、23公頃，「蔡政府盡了非常大的努力，雖是沉重的選擇，卻也是盡力將對藻礁的影響降低！」

至於環團主張三接改設台北港，鄭文燦認為有許多困難必須克服，第一個面對的就是新北市政府正式發函反對、新北市議會也決議反對，加上經濟部評估三接移至台北港方案，要11年才能完成填海造陸的工程，時程上將會來不及2023年大潭電廠的供氣需求，且台北港到大潭電廠40公里，陸地管線必須面對沿線反對，海底管線則會通過淡水區、桃園區及中壢區三大漁會，這些困難都無法迴避。

「非核家園的理想，已經走到最後一步！」鄭文燦認為，台灣正面臨能源轉型的關鍵時刻，北部必須穩定供電，中南部希望減煤減空汙，只有用理性的討論，才有可能突破對立的迷霧，他深信，保育藻礁、非核減煤，背後都是環保的思維，都是一顆愛台灣的良善之心，都是為了留給後代子孫一個永續的環境，這些主張無須互相否定。

鄭文燦希望台灣人民能夠理性溝通、務實面對，釐清各項事實，在兩種環保方案的兩難之中權衡。畢竟大家都生活在台灣，我們也只有一個台灣，如何留給後代子孫一個永續繁榮的台灣，是我們這一代必須面對的問題。

鄭文燦強調，上任前提出「觀新藻礁要保護，大潭藻礁要調查」，就是希望藻礁保護能夠建立制度。為了統一事權，成立海岸保護專責單位「海岸管理處」，以更多的人力及預算，結合各單位的職權，分別完成了「桃園藻礁污染源督察管制計畫」、「桃園市海岸生態保護白皮書」、「大潭藻礁區的調查報告」，從工業污染源的稽查、河川汙染的監測、海岸生態教育、藻礁及海岸巡護、海洋垃圾清除、海廢回收再利用、漁業文化體驗、濱海植物園設置、藻礁生態環境教室興建，到濱海休閒觀光的推動，6年來，市府在海岸保護業務合計投入8億4224萬元，保護藻礁及海岸生態。桃園的海岸逐漸展現生態魅力。

鄭文燦提到，桃園沿海藻礁南北延伸達27公里，市府採取了分段分區的保護對策。2014年7月公告劃設「觀新藻礁生態系野生動物保護區」共315公頃，海岸線4.3公里；在2015年1月公告劃設「許厝港國家級重要濕地」共961公傾，海岸線10.5公里。兩個保護區共1276公頃，海岸線達14.8公里。桃園沿海27公里的藻礁生態，扣除以牡蠣礁為主的沙崙及樹林草漯段、長期沙埋的白玉段，目前已有86.7％的藻礁，劃入保護區的範圍。

鄭文燦直言，藻礁成長的天敵是汙染、砂埋及垃圾，所以市府也強力取締不合格的汙水排放，「桃園市藻礁污染源督查管制計畫」，即所謂貓頭鷹專案，從他上任2015年到至今，六年多來一共罰款3億2700百萬，稽查1萬2228次，開罰1400件，勒令停工超過95件，移送法辦16件。目前，桃園河川汙染指標大幅改善，藻礁的生態系，逐漸恢復多樣性與生命力。

桃園市海岸管理處也與民間合作，結合沿海社區成立海岸巡護隊17隊（604人）、環保潛水隊3隊（133人）、環保艦隊2隊（95艘），並陸續在河川口設立水質監測站，預定設置完成11站。同時，桃園市政府、中央大學及中央氣象局三方合作，設置海象雷達站5站，強化近海環境監控；市府環保局、警察局、環保署、桃園地檢署、海巡署北部分署、警政署保七總隊，成立「查緝環境犯罪聯盟」，有效阻止不法業者排放汙染，保護藻礁及海岸生態。

鄭文燦為了讓更多人了解藻礁生態的重要性，市府也投入1500萬，建立「藻礁環境生態教室」，推動環境教育，並且在今年開辦「里海學堂」，編寫藻礁生態教材，目標培訓500位藻礁種子教師，深入校園。同時，向經濟部爭取1億2千萬補助海洋大學在觀音設置藻礁生態館，已獲核定，他強調未來市府也會持續推廣藻礁及海岸生態的環境教育，讓藻礁成為環境教育亮點。

鄭文燦說，這六年多來，桃園市政府結合民間力量、學術單位，通力合作，保護藻礁及海岸生態，現在已經有所成果。他對藻礁保育的願景，從開始的一步，逐漸擴大，復育為為豐富的生態系。目前，桃園市已劃設「許厝港國家級重要濕地」961公頃、「觀新藻礁生態系野生動物保護區」有315公頃、「草漯沙丘地質公園」284公頃、新屋石滬群11座，桃園市海岸四大生態亮點，市府會繼續努力，讓它們成為台灣海岸獨特的風景。

(中時 )