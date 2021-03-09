23歲日本職業女網球星大坂直美今年在澳洲網球公開賽拿下個人生涯第4座四大滿貫賽冠軍，職業生涯如日中天，不過她的姊姊大坂麻里才24歲就決定從職業選手身份退休。

大坂麻里目前WTA世界排名340，與活躍在WTA巡迴賽的妹妹不同，主要是參加國際網總ITF賽事，不過今年目前為止她只在1月參加過一場ITF賽事，在美國喬治亞賽事會外賽第一輪就直落二落敗。

大坂麻里今天透過Instagram發表退休宣言，寫道：「我從網球競賽退休了。這是一段我終究無法享受其中的旅程，但對於所有回憶，以及這些年我從網球獲得的支持我心存感激，現在我要繼續前進，請各位期待在不久的將來就會出現的嶄新又有趣的計畫。」

儘管麻里不再享受網球，轉入職業賽成績也沒有妹妹大坂直美出色，卻是妹妹網球路上的重要人物，大坂直美上個月提到，如果沒有姊姊，她不會有現在的成就，過去也是姊姊陪著她訓練，才讓她有這麼出色的球技，2019年她更說過：「直到15歲，姊姊跟我對打的成績是6勝0敗。我也不知道怎麼了，或許我腦中對於網球終於開竅了，但毫無疑問過去都是姊姊擊敗我，是贏過我好多的人。」

(中時 )