張育成的哥哥張進德今（9）日參加富邦悍將行銷活動，談到弟弟張育成的近況時表示，平時都會傳訊息為他加油。張進德並且說：「今年對育成很重要，因為疫情影響，能否留在大聯盟名單還很難說，如有機會一定要好好把握。」

張育成去年熱身賽的打擊手感也很火燙，今年開季前同樣維持良好手感。張進德指出，「他春訓通常都打得很好，球季開打卻沒能延續好表現，希望今年能夠一直維持到球季中。」不過看到弟弟開轟的畫面，張進德還是忍不住稱讚：「很帥！」

至於張進德本人則因膝蓋不適，今年春訓還未在熱身賽上場，他希望3月底就能在例行賽上場。他是在去年球季後段膝蓋不適，球季結束後開始強化患部，目前無論守備、打擊都能正常參與球隊訓練，4月投入實戰沒問題，如果能提早到3月底更理想。

今年是張進德加盟中職富邦悍將後第1個完整球季，他認為球員在場上打拚多時，多少都會有傷在身，只是或大或小不一罷了；他期許今年上場後能夠穩定出賽，接下來的比賽打好打滿，不要再中途缺席了。

(中時 )