第一金證董事長葉光章驚傳「被請辭」，據知財政部已經核准了其辭呈。但是財政部次長阮清華表示，葉光章要請辭會先向第一金請辭，目前還不清楚。

葉光章身分相當受到外界關注，包含為宏碁創辦人施振榮的女婿，也是立委葉宜津的弟弟，其異動市場嘩然。

(中時 )