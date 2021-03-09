第一金證董座葉光章被請辭？ 財政部：還不清楚 21:072021/03/09 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第一金證董事長葉光章驚傳「被請辭」，但財政部次長阮清華表示，目前還不清楚。(圖/中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一金證董事長葉光章驚傳「被請辭」，據知財政部已經核准了其辭呈。但是財政部次長阮清華表示，葉光章要請辭會先向第一金請辭，目前還不清楚。 葉光章身分相當受到外界關注，包含為宏碁創辦人施振榮的女婿，也是立委葉宜津的弟弟，其異動市場嘩然。 回鍋海基會董座？ 田弘茂說年事已高 家花不如野花香？政壇9大偷吃事件 理由一個比一個瞎 (中時 ) #葉光章 #請辭 #第一金證 #董事長 #財政部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 NBA》這一灌只給8分？葛瑞芬批評灌籃大賽評審 13:342021/03/09 體育 權證星光大道－元大證券 精測 導入AMLO技術 04:102021/03/09 證券．權證 許歷農》金廈對峙的那兩牆標語 17:382021/03/09 海納百川 涉內線 光寶宋恭源遭約談 04:102021/03/09 財經要聞 Aramco儲油槽遭「青年運動」攻擊 沙國與葉門叛軍 6年恩怨未了 04:102021/03/09 全球財經 《基金》富時金融科技指數觸季線 逢低加碼良機 10:182021/03/09 財經 英張漫畫 繪出台灣植物黃金年代 04:102021/03/09 焦點要聞 文生真空公司聯手華南銀行 啟動員工福利信託把退休金滾大 16:142021/03/09 財經 新台幣盤中終結今年以來27元常態 央行順勢放手 17:022021/03/09 財經 攜手植物學家 英張繪採集人日常 03:082021/03/09 生活 燒掉的駁二倉庫 與陳其邁關係匪淺 10:442021/03/09 政治 財經熱門新聞 第一金證董事長葉光章、總經理陳香如 任期屆滿將不續任 - 財經 - 工商 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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