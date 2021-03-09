38歲香港女星賈曉晨和樊少皇2016年結婚，隔年生下大女兒小飯兜，去年9月再迎來小女兒小飯團，不時在網上曬家庭日常，日前她透露小女兒誤喝無良商家的過期奶粉，卻反被指責她疏忽照顧寶寶，意外演變成罵戰，今（9日）賈曉晨忍不住再發聲，無奈大嘆：「我無語了」。

賈曉晨8日在網上發文，表示之前遇過大女兒的奶粉突然斷貨的狀況，所以這次替小飯糰找到一款有機奶粉，由於怕又斷貨，所以她去年10月特地在官網一次買了18罐，希望夠女兒喝到半歲，未料她前晚突然發現奶粉已在1月底過期，讓她十分震驚又憤怒，雖然也氣自己的粗心，賈曉晨還是不禁抱怨：「18罐套裝奶粉的有效期竟然不足三個月竟拿出來賣，我是想都沒想過，所以根本沒注意有效期，買的時候商家也沒有特別警示！」

賈曉晨自責讓小女兒誤喝過期奶粉，意外引發網友罵戰。（圖／翻攝自微博）

賈曉晨氣憤加自責又無濟於事，無奈寫下：「我寧願吃一年過期食品也不想我的孩子吃一口過期的食物！所以很難原諒讓小寶喝了一個多月過期奶粉的這件事情！失眠一夜，被自己蠢哭！我的又一次痛苦教訓！照顧小孩很多事情真的要萬分小心，防不勝防，也請大家警惕。」

未料賈曉晨PO文後，反而被網友指責她太不小心，還有人批評奶粉品質，最後甚至演變成罵戰，最後賈曉晨火速刪文，可網上仍罵聲不斷，賈曉晨9日便發文：「因為一件說的非常非常清楚的小事上升到罵戰、上升到陰謀論、上升到各方面攻擊、上升到大V專門發微博給我傳謠言。。。我也是無語了」，表示自己只是分享育兒經歷提醒大家，「怎麽有那麽多負面思想的人呢？甚麽事都往陰謀論上想，甚麽事都要罵，彷彿為了罵而罵，對任何事都不滿，這樣活着不累嗎？」

(中時新聞網)