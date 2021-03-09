新竹萬姓男子日前因案通緝，但他卻不知情，因妻子身體不佳，他為了省錢，每段時間就騎機車從新竹載著老婆到林口看病，單程就要2小時。8日被桃園警方盤查發現，他雖配合辦案，但心憂妻子，且摸摸口到僅剩7元。所幸桃園警方資助妻子返家車子，萬男歸案後，員警還送油資、麵包，場面感人又溫馨。

警方表示，桃園警察分局中路派出所警員郭柏宏及林玄評於中山路執行巡邏勤務，於攔查一部雙載機車時，發現萬姓機車駕駛因案遭通緝中。員警依法將其逮捕，準備他帶返所內時，萬男表示很擔心生病的太太。

員警好奇詢問狀況，萬男表示夫妻現居新竹市，太太身體不佳需到林口的醫院就診，因家中經濟拮据，為節省車費，夫妻每次騎乘機車，單程就要近兩小時到醫院回診，今天剛回診結束準備返家，沒想到自己被通緝了，他願意配合警方，希望太太可以先回家休息。

但萬男摸摸口袋只剩7元，員警覺得很揪心，要他不用擔心，將夫妻倆帶返所內後，由另名同仁送萬太太到內壢火車站，贈予車資並向站務人員說明情況，站務人員立即將萬太太扶進站內安排搭車事宜。萬男經解送歸案，狀況告一段落後，員警送他去牽機車時，贈予油資並準備麵包、飲料等餐點，叮囑他要注意司法文書，避免相同狀況再發生，另叮嚀萬男返家途中要留心交通安全。

(中時 )