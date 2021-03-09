第一金控旗下第一金證券董事長葉光章、總經理陳香如，傳出任期將屆滿，且不續任。據悉，第一金目前雖尚未底定，但的確朝這方向前進，並將於10日確定二人不續任一事。葉光章本人9日晚間未回應。

由於葉光章為宏碁創辦人施振榮的女婿，也是立委葉宜津的弟弟，因此外界對於此人事安排頗感意外，加上之前土地銀行董事長黃伯川、合作金庫銀行總經理陳世卿上周才向財政部請辭，這一連串的人事安排，也讓外界相當訝異。

葉光章是於2016年7月接任第一金證券總經理，而後於2017年9月接任董事長，陳香如則於2017年9月接任總經理。

由於第一金證券近幾年獲利表現不錯，因此出現人事異動，讓內部頗為訝異。以今年2月為例，第一金證券因承銷及自營業務獲利增加，2月盈餘升至1.19億元，月增率18.8％，且因市場熱絡，帶動今年前2月累計稅後淨利達2.19億元，年增率1,456.2％。

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