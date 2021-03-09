台灣西部地區陷入缺水危機，新竹、苗栗、台中等幾個主要水庫都瀕臨見底；壞消息是短時間內還看不到有能力帶來大量降水的系統出現。臉書粉絲專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，東北季風不夠力，民眾最好還是努力省水！

「短時間內，天氣都沒啥太突出的表現，就是規律的東北季風增強、減弱、增強。」颱風論壇預估，這波東北季風大概撐到周三晚間，周四（11日）起，台灣上空轉成偏東風，除了東部以外，各地天氣都不錯，有感回暖，「雨的部分就比較難了」。

天氣轉晴更不可能下雨，颱風論壇表示，下一波東北季風要等到這個周末，雖然會挾帶一點雨，但恐怕集中在北北基、東半部，降雨範圍不夠南邊，看起來對竹、苗一帶的水庫挹注有限，中南部就更別說了。

颱風論壇強調，短時間內都看不到什麼明顯的補水大雨，雖然春天天氣變化快，不過趨勢上確實沒什麼系統接近，「大家努力省水先吧！」

(中時新聞網)