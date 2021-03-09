大陸「中國國際問題研究院」研究員崔磊投書澳洲研究刊物《東亞論壇》（East Asia Forum），稱雖然自2018年以來，台海情勢十分緊張，但北京短期內不太可能以武力奪取台灣。

在中國大陸的兩棲作戰、「反介入／區域拒止」（A2/AD）等關鍵軍事能力逐漸增強下，大陸國家主席習近平為避免被貼上「軟弱」的標籤，在公開場合多次展現其對統一台灣的決心，甚至在2019年10月的中共十九大上暗示，將在2049年前統一台灣。

不過崔磊表示，北京短期內不太可能有武力統一台灣的意願。一方面，台灣已為與中國大陸之間的軍事衝突，進行了數十年的準備，不僅防衛能力持續提升，根據財團法人臺灣民主基金會民意調查，願意為保衛台灣而戰的民眾也正大幅增加。

且若北京決定動武，可能迫使美國對台灣進行全面的軍事支援，將讓中國大陸面臨「無法預測的代價」；就算不實際派兵，若美國連同其盟友在經濟、外交和軍事上徹底孤立中國大陸，也將造成極大的損害，使北京無法及時完成「中華民族的偉大復興」。崔磊認為，中國大陸無論在經濟、軍事、科技等層面，都仍不如美國，而美國為避免其國際威信受到打擊，也不太可能會放棄台灣。

大陸學者指出，若北京對台動武，將正面槓上美國，恐面臨「無法預測的代價」。圖為美軍F-22戰機。（圖/DVIDS）

另外，為確保在2022年的二十大上繼續穩坐領導人大位，習近平應不會發動風險過大、缺乏合理理由的軍事行動，導致國內政治環境陷入不穩定。且中國大陸並非所有人都已放棄和平統一，如國台辦前副主任王在希便曾倡導「北平模式」，可能僅對外島動武，達到以戰迫和、以武促統的效果。

崔磊最後指出，北京將繼續使用介於戰爭與和平之間的「灰色地帶」（Gray-zone）戰術，並尋找「不戰而屈人之兵」的方法，並稱只有在中國大陸國力遠超美國、足以制衡國際社會，並對台海戰事握有足夠勝機時，武統才會成為北京的選擇。

由於「中國國際問題研究院」是隸屬於大陸外交部的智庫，外界認為，可能是北京希望藉此為近期頻繁的軍事動作「滅火」，降低西方國家對其的敵對感；也可能代表北京外交與軍事派系之間的分歧增大，導致出現「言行不一」的狀況。

(中時新聞網)