微風開業界之先首創「微風之夜」封館活動，今年為歡慶滿20周年，開設全新IG，回顧歷年封面人物，包括第一位微風廣場代言人林志玲，還有周汶錡、昆凌、蔡詩芸、王思平等名人和藝人都曾登封。

2002年首位微風代言人是被封為第一名模的林志玲。（微風提供）

細數過去拍攝的藝人、名人創造不少話題，像是2001年10月26日微風廣場開幕，邀來日本流行傳奇歌姬安室奈美惠拍攝首本DM封面；2002年則找第一名模林志玲擔任微風廣場代言人，當時館外巨幅封面照引起轟動與討論；2010年微風之夜則由微風代言人昆凌拍攝；甚至連陽婆婆都當過封面人物。

為歡慶20周年，微風開設全新[email protected]_20th，每天會更新3篇封面貼文，讓大家回顧微風歷年經典DM封面照，即日起至3月14日，追蹤@breeze_20th並與指定貼文底下留言「微風20歲生日快樂」並@兩位朋友，有機會抽hoi!好好生活實驗室香氛織品/空間噴霧100ml、Samsung Level U Gold藍芽耳機（金）、dyson三合一涼暖空氣清淨機、iDrip智能手沖咖啡機等多項好禮，粉絲人數愈多抽獎商品愈多。

2007年LOUIS VUITTON進駐微風廣場，由董娘孫芸芸拍攝開幕封面照。（微風提供）

2001年安室奈美惠受邀擔任微風廣場首位封面藝人。（微風提供）

2013年微風台北車站與藝人陽帆扮演的陽婆婆合作拍攝封面。（微風提供）

(中時 )