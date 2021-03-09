微風開業界之先首創「微風之夜」封館活動，今年為歡慶滿20周年，開設全新IG，回顧歷年封面人物，包括第一位微風廣場代言人林志玲，還有周汶錡、昆凌、蔡詩芸、王思平等名人和藝人都曾登封。
細數過去拍攝的藝人、名人創造不少話題，像是2001年10月26日微風廣場開幕，邀來日本流行傳奇歌姬安室奈美惠拍攝首本DM封面；2002年則找第一名模林志玲擔任微風廣場代言人，當時館外巨幅封面照引起轟動與討論；2010年微風之夜則由微風代言人昆凌拍攝；甚至連陽婆婆都當過封面人物。
為歡慶20周年，微風開設全新[email protected]_20th，每天會更新3篇封面貼文，讓大家回顧微風歷年經典DM封面照，即日起至3月14日，追蹤@breeze_20th並與指定貼文底下留言「微風20歲生日快樂」並@兩位朋友，有機會抽hoi!好好生活實驗室香氛織品/空間噴霧100ml、Samsung Level U Gold藍芽耳機（金）、dyson三合一涼暖空氣清淨機、iDrip智能手沖咖啡機等多項好禮，粉絲人數愈多抽獎商品愈多。
(中時 )
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