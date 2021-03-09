一年一度的百貨購物節大戰、即將由台中率先開打！其中，大魯閣新時代購物中心自3/10起推出「放肆青春」檔期活動；此外，包括「中友29週年慶」、大遠百「美麗購物節」、廣三SOGO「全館感謝祭」VIP預購於3/11同步開跑！台中百貨業者紛紛祭出滿千送百、滿額加碼送、獨家會員禮等促銷策略搶市，對達成業績目標均信心滿滿。

其中，大魯閣新時代購物中心自3/10至3/21推出「放肆青春」檔期活動，除了化妝品滿2,000送200外，VIP會員更推出單筆購物達9,000元可加贈300元商品券、單筆達2.2萬元再加贈500元時時香餐廳現金折價券等加碼回饋！

此外，廣三SOGO「全館感謝祭」3/11至3/16舉辦VIP預購，祭出全館滿3,000送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券；化妝品滿2,000送400點Smart Card點數或200元、化妝品滿1萬再加送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券等。「全館感謝祭」整檔業績目標挑戰12.5億元，年增15％。

廣三SOGO百貨表示，3/11~3/16預購會期間，刷廣三SOGO聯名卡單筆滿888送「日式櫻花提袋1份」，限量3,500份；另推出3、5、8獨享滿額加碼禮，單筆刷滿3萬加送400；單筆刷滿5萬加送800、刷滿8萬加送1,500。

廣三SOGO全館感謝祭於3/17登場，祭出全館滿3千送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券；化妝品滿2仟送400點Smart Card點數或200元、首9日3/17~3/25化妝品滿萬加送600點Smart Card點數或300元廣三SOGO商品禮券；3/17~4/4大家電滿5千送1000點Smart Card點數或500元廣三SOGO商品禮券；3/17~4/5名品、珠寶滿5千送1000點Smart Card點數或500元廣三SOGO商品禮券。

此外，感謝祭感謝有你推出週週3Q禮，當日消費單筆滿888憑指定卡別即可兌換，第一Q，3/17起持廣三SOGOAPP送「100元廣三SOGO商品禮券」1份，限4,000份；第二Q，3/25起刷廣三SOGO聯名卡送「簡約按壓式收納盒」1個，限1,500個；第三Q，4/1起持廣三SOGOAPP送「真空冰壩杯」1個，限2,000個。

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