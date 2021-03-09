2021年東京食品展9日開幕，外貿協會表示，由經濟部國貿局及外貿協會主辦之東京食品展臺灣館，現場以實體展示結合線上洽談OMO（Online Merge Offline）方式開展，共22家各式優質臺灣農產食品廠商參展，產品從初級農水產品到加工調理食品都有，其中，臺灣新鮮鳳梨及鳳梨加工品是展場上最吸睛！

貿協表示，在中國大陸暫緩進口臺灣鳳梨下，引爆日本各界對臺灣鳳梨的熱情支持，即使臺灣鳳梨較菲律賓鳳梨零售價高出一倍，仍被日本當地消費者搶購一空；近期貿協東京、大阪、福岡外館連日來接到當地民眾、日本進口商、超市通路及媒體的電話，紛紛詢問哪裡可以買到臺灣鳳梨。

貿協指出，9日臺灣館上最受矚目的產品，就是臺灣新鮮鳳梨及鳳梨加工品，吸引多家日本媒體如NHK、東京電視台、朝日電視台等前來採訪，除了駐日代表處大使謝長廷外，日本眾議院議員木原稔也前來參觀，並在副代表蔡明耀陪同之下為臺灣農民打氣。

貿協也說，日本買主對於從臺灣空運來的金鑽鳳梨十分驚艷，認為跟菲律賓鳳梨比起來，最明顯的特色是鳳梨心可食用、果肉細緻、香氣十足，將考慮引進做為高檔水果禮盒，現場也湧進當地食材進口商及連鎖餐廳業者，表示因近期臺灣鳳梨風潮席捲全日本，因此考慮下單供其顧客嚐鮮。

貿協指出，東京食品展是日本食品界盛事，也是日本買主採購臺灣食品的首選平台，臺灣館網羅全臺各式精緻農產加工食品，一早即有買主對臺灣食品有興趣，並現場與臺灣廠商連線視訊洽談，包括日本最大零售集團Aeon、關東地區高級連鎖超市成城石井等。

除了東京食品展外，貿協強調，將積極布建臺灣鳳梨海外通路，及提升臺灣鳳梨的海外知名度，4月27日將與農委會、貿易局及台南市府共同舉辦熱帶水果及加工品採購洽談會，之後也將持續推動與海外進口商與超市通路合作行銷臺灣優質農食品，並於目標市場如日本、新加坡、加拿大等，舉辦海外記者會及鳳梨行銷活動。

(工商 )