醫生和護理師必須為了患者的健康盡心盡力，尤其當病人動手術時，生死幾乎全盤掌握在醫護人員手裡。不過，齒顎矯正科醫師周霖晉近日在節目中透露，過去曾有一名牙醫師在替患者進行植牙手術時，竟趁著對方昏迷期間，大喇喇地用診療台上的螢幕播放色情片洩慾，誇張行為讓現場來賓當場傻眼。

周霖晉近日在節目《醫師好辣》分享驚人案例，指部分病人在做特定的牙齒手術時，會搭配鎮靜麻醉，「跟全麻不太一樣，就是病人會有短期意識，醒過來會忘記剛才做了什麼。」不料一名助理向他爆料，某位牙醫師竟然趁著患者進入麻醉階段、沒有意識時，透過手術用的螢幕播放A片觀看。

周霖晉在節目中大爆同行誇張行為。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

周霖晉指出，自己剛聽到時也深感錯愕，還再三向助理確認真偽，結果對方斬釘截鐵地說「是真的」，並加碼透露該名牙醫師平時在桃園一帶工作，在業界相當知名，脫序行徑讓現場來賓不可置信。針對牙醫師的行為，外科醫師王祚軒開玩笑說「他可能在聽聲音」，藉由影片的「節奏感」放鬆心情。

另外，家醫科醫師陳欣湄也分享自身經驗，指醫院會提供值班室讓醫師休息，某天輪到同學值班，對方睡在下鋪，結果到了早上，發現一位花名在外的醫生從上鋪下床，接著又看到一位辣妹跟著起床，原來是學長到夜店尋歡作樂後，為了瞞著老婆偷情，竟然直接把女生帶回值班室激戰。

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(中時新聞網)