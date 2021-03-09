原PO還原當時的情況，表示黃色區塊就是內褲露出的部份。(圖擷取自Dcard)

太尷尬！一名女大生分享，某日早晨她穿著睡衣、內褲就到廚房清洗餐具，沒想到這時男房東突然出現，嚇得她趕緊將睡衣調整好，接著若無其事的和房東交談，但她仍能感受到房東的眼神似乎有些飄動，等到對方離去後她立馬逃回房間，這時照鏡子才發現自己內褲外露，等於被房東看見底褲，讓她崩潰，「以後絕對會穿好褲子再出去的！」

女大生日前在Dcard上發文分享，由於家中室友都是女性，所以她到公共場合時穿著也會以方便為主，就在某日早晨，她穿著睡衣和內褲，走到廚房清洗餐具，「洗到一半，突然有著逼近廚房的輕微腳步聲傳來」，房東突然來訪，讓她來不及躲回房間，只能迅速將上衣拉好用整齊，假裝沒事繼續洗餐具。

沒多久後，房東走到自己身旁後蹲下，打開洗手台旁最底層的抽屜，「我感受到他的視線似乎有些飄動」，但原PO不敢和房東對到眼，因為她怕房東一抬頭，會和她的內褲對視，只能若無其事和房東對話。等到房東忙完離開後，原PO也迅速逃回房間。

才剛踏進房門，原PO著急確認自己衣著是否整齊，「一進房間，我奔向全身鏡確認剛才是否有露餡」，沒想到照完鏡子後讓她大崩潰，因為睡衣下方2顆釦子沒有乖乖扣上，等於剛剛房東確實和她的內褲對視了，「最下方兩釦子，直接不敬禮解散！內褲根本一覽無遺」。

這尷尬的經驗讓不少網友留言，「還好不是丁字褲」、「沒穿褲子時遇到別人真的很尷尬…」、「看到不敬禮解散快笑死」、「被認識且還會再碰面的人看到真滴尬」、「看到不敬禮解散快笑死」、「沒事的，房東搞不好也很尷尬」、「同一時間房東發文：房客好像在勾引我怎麼辦？」

(中時新聞網)