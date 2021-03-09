紙風車劇團推出的客家兒童劇《雨馬》周末登場，因應防疫需求，2場演出現場皆僅限1千名觀眾入場，今（9）日中午12點開放網路報名，不到5分鐘便快速湧入數千名報名觀眾，人氣驚人，讓沒報到名的戲迷紛紛留言表示扼腕。紙風車表示，13日演出將有線上直播，也歡迎大小朋友一同在家收看，將《雨馬》的祝福傳遞給全世界。

《雨馬》為客委會第3度與紙風車合作的作品，故事改編自作家小野於1991年推出的同名繪本《雨馬》。戲劇力求打破劇場鏡框式舞臺，讓巨型行動裝置「雨馬」結合數位影像、歌舞特技與水火特效，以最高規格打造台灣兒童劇。首演過後，大型行動藝術裝置「雨馬」也將於國父紀念館中山公園噴水池前廣場前展出，更安排行動劇演出。

紙風車劇團表示，周末2場演出皆為免費入場，因應疫情需求，採線上事先報名，由於報名表單須人工核對是否有重複報名者，將依報名順序通知報名結果，報名成功者將於11日以簡訊通知，並以憑簡訊報到入場。

客委會與紙風車表示，非常感謝所有觀眾的支持，由於此次演出因應防疫規定，場內容納觀眾人數有限，很難再容納更多的觀眾進場，邀請沒有報名成功的觀眾仍可至兩廳院藝文廣場場外的轉播區欣賞演出，呼籲觀眾遵守防疫規範，保持社交距離。也可於3月13日晚間7點半收看線上直播，客家委員會、紙風車劇團、客家電視FB粉絲專頁及客家電視YouTube頻道皆會同步播出演出內容。

(中時 )