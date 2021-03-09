美國財長葉倫周一指新冠疫情對女性收入和工作機會產生「極度不公平」影響，對低技術女勞工和少數族裔影響特別明顯，呼籲長期規劃去改善女性就業環境。她強調美國女性勞動參與水準在疫前已低於歐洲，這是另一個必須解決問題。

(工商 )