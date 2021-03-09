疫情衝擊女性勞工較深 葉倫批極度不公平 21:502021/03/09 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國財長葉倫周一指新冠疫情對女性收入和工作機會產生「極度不公平」影響，對低技術女勞工和少數族裔影響特別明顯，呼籲長期規劃去改善女性就業環境。她強調美國女性勞動參與水準在疫前已低於歐洲，這是另一個必須解決問題。 社評／中共兩會傳遞的訊號 疫情衝擊 就業女性失業比男性高 (工商 ) #葉倫 #女性 #疫情 #女性勞工 #美國財長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 資誠：疫情衝擊就業 女高於男 04:102021/03/09 財經要聞 勝過日韓 台灣女力崛起 創業指數亞太第4 04:102021/03/09 焦點要聞 新台幣盤中終結今年以來27元常態 央行順勢放手 17:022021/03/09 財經 女性官兵創新高 三軍統帥肯定 04:102021/03/09 焦點要聞 力達-KY2月營收擺脫疫情衝擊 今日股價上漲 10:312021/03/09 財經 AZ價格不公布 藍委要求講清楚 04:102021/03/09 生活新聞 經濟獨立助攻 掀女性購屋潮 04:102021/03/09 話題觀察 今年傷寒本土首例現蹤 10多歲女感染源不明 14:482021/03/09 生活 調整美國授信 行庫鎖定新興產業 04:102021/03/09 金融．稅務 美國經濟沒那麼好 04:102021/03/09 時論廣場 台灣女性創業力 全球12名 04:102021/03/09 財經要聞 財經熱門新聞 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 台日合作！新一代電晶體架構曝光 台積電2奈米穩了 - 財經 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 美股熊來了？4大指數揭真相 科技股止跌看這指標 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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