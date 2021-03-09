前緬甸國會議員巴苗登告訴路透說，前執政黨「全國民主聯盟」幹部藻芒林（Zaw Myat Linn）9日凌晨遭警方拘留後傳出喪命。之前據外媒報導，前國務資政翁山蘇姬隸屬的全民盟就有2名高層人員疑被軍政府施酷刑致死，其中欽貿拉（Khin Maung Latt）6日晚上遭警方拘留後隔天喪命。

8日，估計約200名抗議政變的緬甸學生遭軍警圍困在仰光三橋區，軍警還威脅要挨家挨戶搜捕他們，消息驚動了當地居民和國際社會。8日晚上，數以千計抗議者不顧宵禁令走上仰光街頭，試圖引走包圍這些示威青年的軍警。所幸，據路透9日引述行動人士表示，數百名示威青年已得以離開包圍區域。

據外電報導，來自緬甸第一大城仰光的消息說，一名活動人士和另外15至20名示威者8日被軍警包圍在一棟宿舍樓裡，9日清晨他們已得以安全離開。一名示威者在社群媒體上說，軍警大約清晨3點撤離了現場，兩小時後一些示威者也離開了三橋區。

先前，有關示威學生被困在三橋區的消息迅速傳遍社群媒體，數以千計抗議者夜間紛紛在仰光城內各地集會，呼喊著「釋放三橋青年」口號，聲援被困的學生。抗議者並試圖引走包圍這些學生的部分軍警。

聯合國、美國及其他國家也呼籲緬甸軍方允許他們離去。聯合國秘書長古特雷斯的發言人說，古特雷斯呼籲緬甸當局展現「最大克制」，並「在沒有暴力和不逮捕的情況下平安放人」。一個倡議團體表示，緬甸軍警在三橋區搜索房屋後，逮捕約50人。

另外，緬甸軍方8日晚透過國營電視台，宣布吊銷國內5家主要媒體的執照。這5家媒體與國營電視台站在不同陣營，連日來主要透過網路發布反政變抗議活動的消息。美國之音報導說，當中「緬甸民主之聲」、「密希瑪」及「7天」都是其合作機構。

(中時 )