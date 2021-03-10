印度太空研究組織與美國太空總署合作，產製首顆使用兩種不同波段量測地表小於1公分變化活動的衛星，將有助科學家觀測氣候變遷的嚴重程度和速度，更好管理自然資源和危害。

印度太空研究組織（ISRO）主席席萬（K. Sivan）告訴印度媒體Zee Media，ISRO和美國國家航空暨太空總署（NASA）合作的搭載合成孔徑雷達聯合衛星任務（簡稱NISAR），可能於2023年1月發射。

席萬指出，ISRO已把NISAR衛星零組件運送到NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）。

他說，一旦準備就緒，NASA就會把組成衛星兩大部份之一的有效酬載（payload）送到印度，並在印度班加羅爾的UR拉奧太空中心（UR Rao Space Center），結合印度提供的衛星平台（Satellite bus），完成衛星組裝任務。

席萬表示，NISAR發射日期尚未確定，但很可能於2022年底或2023年初在斯利哈里柯塔（Sriharikota）的達萬太空中心（Satish Dhawan Space Centre），由同步軌道衛星運載火箭2號（GSLV Mk-II）搭載升空。

根據NASA官網對NISAR衛星的說明，這顆衛星主要利用先進的雷達成像技術，提供前所未有的詳細地球表面細節，並觀察地球上最複雜的變動過程，其中包括生態系統擾動、冰原坍塌，以及地震、海嘯、火山和山崩等自然災害，這將揭露有關地殼演變和狀態的資訊。

ISRO表示，NISAR將更有助於科學家研究氣候變遷的嚴重程度和速度，讓政府更好管理自然資源和危害。

NASA說，NISAR將是第一個使用L波段和S波段兩種不同雷達波段，來量測地球表面小於1公分變化活動的衛星任務。

印度與美國於2014年9月30日簽署合作夥伴關係協定後，啟動這項太空衛星合作案；在合作計畫中，NASA 提供NISAR衛星所需的L波段合成孔徑雷達（SAR）、用於傳送科學數據的高速通信子系統、衛星定位系統（GPS）接收器、固態記錄器及有效酬載數據子系統。

ISRO則提供衛星平台、S波段雷達（S-band radar）、運載火箭和相關衛星發射服務。（編輯：韋樞）1100309

(中央社)