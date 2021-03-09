三星於美國德州的晶圓廠在今年2月受暴風雪影響，停工至今尚未復工，晶圓廠或到4月中恢復正常，對NAND、SSD控制晶片，預計要等到5月份才能恢復生產，仍有9成客戶受影響，導致市場的供應再度緊張。對此，業界認為，三星在5月才可望復工，下游勢必會因市場吃緊尋找外援，其中台廠聯群有望迎來轉單。

根據三星發給客戶信件指出，因美國德州受暴風雪侵襲，連帶奧斯汀晶圓廠也受到影響，在供水也出現問題的情況下，產能受到衝擊。然而該晶圓廠為三星主要生產NAND控制晶片的基地，導致4月仍逾9成產能受影響，產能得要到5月才可望復工，連帶SSD的出貨狀況受影響，並且讓市場價格攀升。

三星主要客戶近期陸續接到通知，受奧斯汀廠停擺影響，用於固態硬盤（SSD）的控制晶片供應不足，4月起三大SSD產品均將受影響。其中，中低階與伺服器用兩款產品4月起出貨完全受影響，5月則分別有10%至30%左右無法供應；高階PC用的產品本月起75%受影響，5月約一成受影響。

業界認為，由於三星NAND控制晶片需待5月才可望陸續復工，在市場供給吃緊下，下游勢必尋找外援，台廠當中，群聯是控制晶片主要供應商，有望成為三星轉單受惠對象。在SSD方面，威剛等內存模組廠握有庫存優勢，也可望受惠此波轉單潮。

(中時新聞網)