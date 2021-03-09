侯佩岑與媽媽林月雲近日登上大陸節目《婆婆和媽媽》，母女溫馨互動受矚目，效果也好，有傳兩人更因此拿到高達6500萬台幣的酬勞。然而就因林月雲提及小三過往，引發觀眾反彈，現在資深媒體人呂文婉更在節目中爆料，當年正宮蔡貴照是如何發現老公邱嘉雄與閨蜜林月雲的曖昧情，令人聽了心疼。

林月雲當年2度介入閨蜜婚姻，第一段是與已婚製作人侯世宏相戀，還生下女兒侯佩岑，後來又透過侯世宏認識了已故贊泰建設創辦人邱嘉雄，還與邱嘉雄的老婆蔡貴照結為好友。無奈命運捉弄，林月雲又與邱嘉雄日久生情，至今仍擔心自己的過去會影響女兒侯佩岑。

20210306 星聞不一樣! 林月雲重提"過去"淚訴對不起! 侯佩岑「愛的抱抱」淚崩安慰母

呂文婉近日更在《新聞挖挖哇》爆內幕，揭密當年蔡貴照是如何發現老公與閨蜜林月雲的曖昧情。她說有位叫王小芬的藝人，以前與蔡貴照、林月雲都在同一間SPA館按摩，意外發現了一個恐怖故事。

自從有了家庭之後 更體會媽媽的養育之恩 卻發現 能陪她的時間更少了... 由侯佩岑 Patty Hou 發佈於 2021年3月5日 星期五

原來蔡貴照那時候經常去按摩，按摩完都是老公接回家，未料某一天，蔡貴照才進SPA館沒多久，就有一位美容師好奇問她：「邱先生不是來接妳嗎？」而美容師不僅看到邱嘉雄，還看到林月雲一起坐車走了，讓蔡貴照驚覺不對勁，終於發現閨蜜與老公的曖昧情愫。

呂文婉更稱，蔡貴照在發現曖昧情沒多久後，又與林月雲約在沙龍店中，兩個女人中間隔著一個簾子開戰，蔡貴照當時還向林月雲表達打死不離婚的決心。只是蔡貴照後來也因為老公長年不回家，選擇長伴青燈古佛，而她的低調與隱忍也讓網友心疼不已，在節目影片下方留言為元配不捨叫屈。

(中時新聞網)