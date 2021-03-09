美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁亞洲之行即將在下周展開，除了印度正在敲訂雙方官員會見之外，日本、韓國也列出會談可能涉及的主要議題。日本政府官員透露，美日已朝著16日在東京舉行外交、國防「2+2」會晤的方向進行，預計將對中國新實施的《海警法》表達高度關切，並確認合作推進「自由開放的印太政策」。

據《共同社》報導，對日本菅義偉內閣與和美國拜登政府而言，這將是首次美日「2+2」會議，日本外相茂木敏充、防衛相岸信夫與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）將成為會議主要角色。布林肯與奧斯丁預計15日抵達日本，停留至17日，期間還會與日本首相菅義偉會談。

日本政府相關人士透露，美日雙方已就外長、防長出席的安全保障磋商委員會的方向展開最後協調，預計對中國實施《海警法》表示關切。該法因賦予大陸海警船更大權力，可以對進入中國管轄海域從事生產作業活動、不服從停船指令或拒絕中國海警登船檢查，並在警告無效後使用各種武力，包括個人手持槍械，艦載機槍等，甚至是使用飛機搭載的武器。

大陸《海警法》的實施讓中國和日本在釣魚島（日本稱尖閣諸島）的爭端進入現實的衝突危機，日本為此極為擔憂。日本首相菅義偉與防衛大臣岸信夫皆直斥，該法「完全不可接受」。中國外長王毅日前亦就此再次表態稱，《海警法》是一項例行的國內立法，不針對特定國家，完全符合國際法和國際實踐。中國一貫主張 通過友好協商來處理海上爭議，不使用武力或以武力相威脅。

此外，日本防衛大臣岸信夫在9日的記者會上就中國2021年預算案中列入的國防費較上年增加6.8%一事表示，中國在缺乏透明度的情況下正在廣泛且迅速地強化軍事力量。為了消除各國的擔憂，提高國防政策和軍事力的透明度也很重要。他還表示，打算繼續勸說中國。

曾任前民主黨政府防衛副大臣、在朝野政黨中均負責安全保障政策的自民黨議員長島昭久受訪時表示，試圖推翻日本對釣魚鳥有效控制是中國的國家意志，而且是「來真的」。由於《海警法》施行，日中之間的緊張升級。日本政府為防止海警船的行動成為既定事實，應認真採取應對。

長島昭久分析稱，日本政府提及，若海警船強行在尖閣附近登陸，可能實施或令對方受傷的「危害射擊」，是因為國民存在「可能無法應對中國海警船」的不安。通過「危害射擊」表態，只是日本表示擁有應對辦法而已，是為了讓對方謹慎行動的戰略性溝通的一環，主要是為阻止試圖奪取釣魚島的行動。

(中時新聞網)