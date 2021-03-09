在中國大陸暫緩進口台灣鳳梨下，引爆日本各界對我鳳梨熱情支持。今(9)日於日本開展的「東京食品展臺灣館」，吸引日本最大零售集團Aeon、關東地區高級連鎖超市成城石井到場參觀。不少日本買主考慮引進我金鑽鳳梨做為高級水果禮盒，連鎖餐廳也打算下單鳳梨將其作成菜餚。

東京食品展台灣館由外貿協會主辦，現場以實體展示結合線上洽談方式進行，共計有22家各式優質台灣農產食品廠商參展，產品從初級農水產品到加工調理食品都有。

在大陸不進台灣鳳梨下，日本各界反對我鳳梨表達高度興趣。即使零售價較菲律賓鳳梨高出1倍，仍被日本消費者搶購一空。貿協東京、大阪、福岡外館連日來接到當地民眾、日本進口商、超市通路及媒體的電話，紛紛詢問哪裡可以買到台灣鳳梨。

除我駐日代表處大使謝長廷到場外，日本眾議院議員木原稔還前來參觀，我駐日副代表蔡明耀還致贈一顆來自台灣屏東石頭地品牌的精美鳳梨，請他轉交給總理大臣菅義偉。日本媒體如NHK、東京電視台、朝日電視台也到台灣館採訪。

東京食品展是日本食品界盛事，也是日本買主採購台灣食品的首選平台，雖然我業者受限防疫無法親自參展，但貿協安排專人展覽現場解說。日本買主對於我金鑽鳳梨十分驚艷，認為跟菲律賓鳳梨比較起來，最明顯的特色是「鳳梨心可食用、果肉細緻，香氣十足」，將考慮引進做為高檔水果禮盒。現場也湧進當地食材進口商及連鎖餐廳業者，表示考慮下單供其顧客嚐鮮。

貿協積極布建台灣鳳梨海外通路，除3月5日辦理7國30位的鳳梨及加工品採洽會，也將於4月27日與農委會、貿易局及台南市府共同舉辦熱帶水果及加工品採購洽談會。

(中時 )