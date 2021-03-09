空姐入浴驚見人影偷窺 出腳一踹 陸色男墜樓急救吃官司（翻攝 網易新聞）

大陸河南一名男子，發現隔壁空姐鄰居把陽台修建成為一間浴室。日前他聽到聲響，發現有人在洗澡，竟然色從膽邊生，徒手攀爬到隔壁陽台想要偷窺空姐洗澡。沒想到竟被空姐鄰居發現，女方伸腿一踹，色男當場從二樓跌落摔成腦震盪。

據《網易新聞》報導，河南這名林姓男子，畢業3年後一直沒有工作，待在家中啃老。母親每個月把一半薪水給兒子花用，他卻是在家裡飯來張口、衣來伸手，過著標準媽寶宅男生活。每天就是睡到中午自然醒，然後開始玩電動遊戲。

某日，林男正在陽台打電動，卻聽到隔壁楊姓空姐鄰居家陽台傳來水聲。仔細一看，發現是空姐鄰居改建後，把浴室挪建到陽台區域，他透過窗簾看到隱約有人在洗澡，起了歹念，從自家陽台跳到防火平台上，然後跳進鄰居家，雙手抓著欄杆，想從窗簾縫隙偷窺。

不料，林男的身影在大太陽的照射下曝光，空姐鄰居從浴室裡面看得一清二楚。楊女不動聲色，圍上浴巾，一腳朝林男踹下去，林男當場從2樓墜落受傷送醫，不但小腿骨折、骨盆破裂還有輕微腦震盪，空姐則是立刻報警抓人。

不料，事後林男不但沒有道歉，林男母親反而找上門，要求楊姓空姐賠償兒子的醫藥費並且道歉。還直指是楊女勾引她兒子，害兒子從窗戶跳過來再不小心掉下去，應該負起全部責任。求償不成的林母向法院提起訴訟，控告楊女故意傷害罪。法院審理後，將林男以違反社會治安管理條例，判處拘留12天，罰款人民幣500元（約新台幣2172元），林母必須公開道歉，而空姐楊女踢人屬於正當防衛，無罪。

(中時新聞網)