女星小嫻（黃瑜嫻）在1998年主動報名綜藝節目《龍虎綜藝王》後，在節目中優異表現讓她獲得觀眾喜愛，隔年又變成《電玩快打》女主持人，和艾力克斯合作變好友；近期小嫻走出舒適圈，和男友金剛在墾丁擺攤，今（9）日生日也不例外，而好友艾力克斯在臉書PO出20多年前的合照，看到兩人青澀模樣外，艾力克斯還性感露胸前兩點，他忍不住讚嘆小嫻「完全沒變」。

今天是小嫻40歲生日，但她昨日僅在IG分享擺攤消息，PO出多張簽名照疑似要送給特地來用餐的朋友，最後還謝謝來消費的客人；在離婚籃球員何守正之後，小嫻很快就振作起來，更大方認愛男星金剛，兩人也不避諱公開放閃，日前她也表示，謝謝自己的勇敢，走出舒適圈南下體驗打工換宿的生活，讓她每天都很開心又正向，粉絲們也都替她感到高興。

小嫻好友艾力克斯在臉書PO出20多年前的合照，看到兩人青澀模樣外，艾力克斯還性感露胸前兩點，他忍不住讚嘆小嫻「完全沒變」。(圖/ 摘自艾力克斯臉書)

而透過小嫻IG限時動態得知，她也在打工結束後，和男友金剛及朋友們在墾丁過生日，她的多年好朋友艾力克斯則在臉書祝賀她生日，PO出一張兩人當年合作《電玩快打》時的照片，兩人外貌都沒有太大變化，艾力克斯身穿透膚上衣，性感露點也一臉燦爛陽光的笑容。

艾力克斯大讚小嫻20年來「完全沒有變」，並表示希望她永遠都是當年那個可愛小妹妹，看出兩人交情20年來也沒變。

#小嫻 生日快樂🎂 這張是20年前的照片但是你完全沒有變。愛妳😘恆春妹！暑假我們全家來找妳😎住妳家！Happy Birthday dearest Kelly. A little memory from over 20 years ago... 由艾力克斯 Alex 發佈於 2021年3月9日 星期二

(中時新聞網)