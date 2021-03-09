中南部地區水情告急，多座水庫已達警戒線，其中台中德基、石岡壩水庫與南投霧社水庫蓄水量僅剩1成，台南曾文水庫也剩下15%，恐面臨56年來最大旱災，但北部翡翠水庫卻完全不受影響，始終不會缺水，原因也曝光。

截至今晚(9日)晚間9點統計顯示，總蓄水量4億600萬立方公尺的翡翠水庫，依舊有將近3億立方公尺的的有效蓄水量，蓄水率高達87.8%，長時間保持在8成以上的蓄水量，也與其它水庫呈現極端對比。

相較於中南部地區水庫呈紅色警戒狀態，翡翠水庫依舊有著高達88%的蓄水量。(圖／台灣水庫即時水情)

究其原因，除了北部的降雨優勢外，翡翠水庫屬台北市政府直轄管理，為台灣目前唯一的水源特定區，為了保持蓄水量，周圍禁止開發，也不開放觀光，為全台水庫集水區管制最嚴格。且翡翠水庫雖然主要供應台北市與新北部分地區，但實際上是備用水源，大台北地區自來水主要來自於南勢溪。

此外，翡翠水庫啟用至今37年，累積淤積量僅為2714萬立方公尺，年淤積量74.4萬立方公尺，僅占水庫總容量6.68%，平均年淤積率為0.2%，近3年來更是透過水力排沙操作，年淤積量降至29.2萬立方公尺，僅約水庫總容量的0.1%，也因此才能長年保持在80%以上的蓄水率。

(中時新聞網)