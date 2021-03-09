22歲日本女偶像佐竹のん乃(佐竹音乃)是聲優偶像團體「=LOVE」的成員，上月閃電宣布退團，不過現卻遭周刊爆料加入「爸爸活」俱樂部，並被拍到和中年男子開房，從事賣春行為，而經紀公司的回應更是令人傻眼。

6日才舉辦畢業公演的佐竹のん乃，正式活動要到3月底才結束，不過上個月底她被《週刊文春》拍到，和一名年約40至50歲的男子在高級飯店碰面，兩人一起搭電梯到客房，待了1個半鐘頭才離開。

而這名中年男子被起底是高級交友俱樂部的會員，加入會員後，會定期收到女會員推薦名單，如果有喜歡的女會員，除了年費之外，還要支付「設定費」，若進一步發展到肉體關係，女會員還會有「津貼」。

據爆料者透露，在收到的推薦名單郵件上面，詳細記載佐竹のん乃的三圍和年齡等資訊，還有加上「希望10Set15」，暗指報價「發生肉體關係10萬，Set15是指設定費」。

對於被拍到和中年男子開房，佐竹のん乃所屬經紀公司回應「向本人確認過，雙方只是在房間裡聚餐」，不過俱樂部前員工則打臉此說法，表示男會員加入就是想發生肉體關係，這樣女會員也會有收入，「沒聽過男會員和女會員在飯店房間只有吃飯。」

「=LOVE」是由指原莉乃擔任製作人，以聲優養成著稱的的聲優偶像團體，上月佐竹のん乃宣布退團，並表示在「=LOVE」的4年裡，和各方人士接觸後，找到想去挑戰的新工作，今後想全力在那條道路上努力，所以才決定畢業。

(中時新聞網)