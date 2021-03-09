馬來西亞棕櫚油期貨追隨黃豆油和原油期貨漲勢，已連續5個交易日上漲，9日收在10年新高水準。馬來西亞交易所5月棕櫚油期貨9日收盤勁升1.03％或40馬幣，報每公噸3,918馬幣（約952.13美元），創下2011年2月14日以來新高紀錄。

馬國交易員表示，黃豆油走強帶動棕櫚油上漲，不過棕櫚油因為基本面疲弱，漲勢落後於黃豆油。巴西連日大雨影響黃豆收成，供給面疑慮支撐黃豆油價格走高。

(工商 )