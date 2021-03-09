棕櫚油期貨價 衝上10年新高 22:232021/03/09 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞棕櫚油期貨追隨黃豆油和原油期貨漲勢，已連續5個交易日上漲，9日收在10年新高水準。馬來西亞交易所5月棕櫚油期貨9日收盤勁升1.03％或40馬幣，報每公噸3,918馬幣（約952.13美元），創下2011年2月14日以來新高紀錄。 馬國交易員表示，黃豆油走強帶動棕櫚油上漲，不過棕櫚油因為基本面疲弱，漲勢落後於黃豆油。巴西連日大雨影響黃豆收成，供給面疑慮支撐黃豆油價格走高。 外資期現貨中性布局 減產發威＋沙國遭攻擊 布蘭特期油漲破70美元 (工商 ) #棕櫚油 #黃豆 #期貨 #漲勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 期貨火了 日均量暴增三成 04:102021/03/09 財經要聞 54.7萬 定期定額人數 創五年新高 04:102021/03/09 金融．稅務 《國際金融》礦業股走弱 歐股早盤下跌 17:232021/03/09 財經 接單持續回溫 研華 2月業績同期新高 04:102021/03/09 證券．權證 股市短波－鈺齊 前二月營收創同期新高 04:102021/03/09 證券．權證 商品期貨趨勢專欄－原油短期供需偏緊張 04:102021/03/09 證券．權證 熱門股－晶碩 量價得宜短多氣盛 04:102021/03/09 證券．權證 比特幣重回5.4萬美元 分析師：一直處於強勢地位 16:552021/03/09 財經 股價指數期貨贏家專欄－電子熄火 生技股錢景佳 04:102021/03/09 證券．權證 《商情》料需求提高 帶動馬來西亞棕櫚油漲逾3％ 10:012021/03/09 財經 《國際金融》比特幣收復5.4萬美元 市值重返1兆美元 15:242021/03/09 財經 財經熱門新聞 第一金證董事長葉光章、總經理陳香如 任期屆滿將不續任 - 財經 - 工商 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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