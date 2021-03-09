大陸一名出嫁的人妻，為了感謝父母的養育之恩，每月都會寄1千元人民幣（約新台幣4300元）孝親費給母親，希望她要能添購衣服、買想吃的，不料今年春節返家，卻看到年邁母親穿著破舊的綿衣，在寒冷的天氣中直發抖，原以為老人家捨不得花錢，問出真相後讓她心碎。

據《網易新聞》報導，這名人妻在農村出生，家中還有個弟弟，父親在姊弟年幼時病逝，是媽媽含辛茹苦把2人養大，懂事的她從小就決定，長大後一定要好好孝順媽媽，於是初中畢業後就外出打工，後來認識現在的丈夫，嫁為人妻。

人妻婚後因為住在外地，無法常常回老家探望母親，但每月還是會寄1000元回家孝敬母親，希望她能買點吃穿的。今年春節，人妻回家探望母親，豈料一進門就看到年邁的母親，只穿著一件破舊綿衣，在冰冷的天氣中凍得直發抖。

人妻看到這一幕心疼不已，趕緊帶著媽媽進房換衣服，結果打開衣櫥一看心碎了，裡頭根本沒幾件衣服，更別說有保暖的衣物，原以為是老人家節儉，捨不得花錢買衣服，於是馬上帶媽媽出門買冬衣，此時媽媽以為要花自己的錢，便突然低頭輕聲說了一句：「沒錢了」，接著說出原因。

經媽媽說後才知道，原來弟媳知道姊姊，每月都會寄錢給媽媽，就以各種理由跟媽媽要錢，母親不肯，弟媳就讓兒子到媽媽的面前哭鬧耍賴，媽媽心軟，就把錢全給了。人妻一想到孝親費全都落到弟媳口袋，實在氣不過，為了不想破壞全家人和氣，決定不再寄孝親費，改寄衣服與營養品給母親。

(中時新聞網)