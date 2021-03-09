電動車大廠特斯拉（Telsa）股價近日頻頻下探，已較前次波段高點暴跌34％，符合熊市定義，這也是特斯拉在過去一年來第三次慘遭熊吻。

截至8日，特斯拉股價已連續5個交易日下挫，累計大跌21％。特斯拉8日股價收在563美元，低於華爾街的平均目標價616美元。

股價較前次波段高點下挫逾20％即符合熊市定義，特斯拉在過去一年來三度跌進熊市，前兩次分別發生在2020年9月與3月，跌幅分別達34％與61％。儘管特斯拉股價震盪劇烈，過去一年來累計漲幅仍超過360％。

特斯拉股價在1月26日飆升至883.09美元的歷史新高，當時市值攀升至8,500億美元。特斯拉目前股價較前次波段高點重跌34％，市值蒸發將近3,000億美元，降至逾5,400億美元。經過此波跌勢，特斯拉的市值已經被臉書超前，後者的市值現為7,270億美元。

自那斯達克綜合指數於2月12日改寫新高紀錄以來，科技和其他成長股普遍下跌，但期間特斯拉的跌幅遠遠大過其他科技巨擘。特斯拉在過去一個月暴跌29％，跌幅較蘋果的13％高出逾一倍，那指同期下挫9％，臉書、微軟與亞馬遜的跌幅在4％之8％之間。

科技股近幾周面臨沉重賣壓，其中電動車業者跌勢尤重，尼可拉（Nikola）股價在過去一個月跌幅深達38％，陸企蔚來汽車（Nio）與理想汽車（Li Auto）分別大跌38％與30％。

電動車業者近來股價疲軟的原因之一是全球晶片短缺，衝擊業者的供應鏈。特斯拉2月短暫關閉加州組裝廠，即是因為零件缺貨。外媒報導，訂購Model 3與Model Y的消費者可能得等上數個月才能交車。此外，利率攀升亦打擊特斯拉等依賴未來現金的高成長企業。

(工商 )