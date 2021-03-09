已婚民進黨立委王定宇與小17歲的民進黨發言人顏若芳，遭週刊爆出同居疑雲，一週內前往女方住處高達5次，縱使澄清兩人就是房客和房東的關係，房租一個月8000元，但有網友質疑，立法院有提供苗栗以南的立委會館作為休息，因此其解釋仍難讓人相信。資深媒體人謝寒冰今(9日)也在政論節目狠酸，雖然會館、租屋處到立院的車程差不了幾分鐘，「但有人幫你買早餐、接送，當然選8千」、「我們的委員特別會挑房東」。

對於爆出與顏若芳同居，王定宇對媒體詢問說明，因為顏若芳住處有多一個空間，他就分租當成在台北休息處而已。不過，有網友在台大PTT網站發文質疑，立法院明明有提供立法會館給立委休息，卻還搞到要花錢分租，國家真的太虧待這些民意代表了

立法院設有大安會館及台北會館，總計超過110個房間，皆為個人獨立套房，提供新竹以南的委員以登記住宿，不提供非登記住宿委員臨時借住，每位委員以登記2間為限。

謝寒冰9日在政論節目《國民大會》中分析，顏若芳住家離立院車程要14分、台北會館僅6分鐘、大安會館為11分鐘，雖然差不了幾分鐘車程，「但有人幫你買早餐、接送，當然選8千元」。他更狠酸「房東挑的好，早餐、接送沒煩惱，我們的王委員特別會挑房東，當房東很辛苦耶，住在家裡頭還要幫房客買早餐」。

最後，謝寒冰更分析，光是計算車資、早餐費、油錢，房東一個月收8000元，成本感覺不是很划算，這也令他忍不住嘲諷「當房東真的辛苦耶！」

(中時新聞網)