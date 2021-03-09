(23:35，更新漲跌數據)美國10年期公債殖利率周二(9日)盤前稍微回落，來到1.53%區間，加上本周美國財政部舉行約1200億美元公債拍賣，尤其以周四拍賣380億美元10年期美債備受關注，有望讓美債殖利率陡升情況緩解，美股3大指數期貨盤前上漲，那斯達克100指數期貨大漲超過2%。道瓊指數周二開盤上漲89.91點、以31,892.35點開出，隨後漲勢擴大至逾200點，那斯達克指數大漲逾400點，電動車大廠特斯拉強漲超過7%。

截至台灣時間9日晚間11點35分，道瓊工業平均指數上漲233.95點或0.74%、暫報32036.39點；標普500指數上漲65.81點或1.72%、暫報3887.16點；那斯達克指數上漲415.82點或3.30%、暫報13024.98點；費城半導體指數上漲124.16點或4.49%、暫報2886.91點。

4大科技巨頭開盤股價均上漲超過2%，電動車大廠特斯拉股價上漲37.96美元或6.74%、暫報600.96美元。台積電ADR股價上漲3.77美元或3.31%、暫報117.70美元；聯電ADR股價上漲0.37美元或4.61%、暫報8.40美元。

特斯拉股價近月狂跌近30%，徹底摔進熊市，周一收盤股價來到563美元，較1月最高收盤價計算，市值已經蒸發3000 億美元。那斯達克指數則是在近月大跌超過10%。

美國參議院通過 1.9 兆美元刺激經濟法案，很快就會批准向美國民眾發放 1400 美元補助金，從德銀最新研究報告指出，去年美國年輕人為主的散戶再拿到補助金後，有很高機會投入市場，並很敢開槓桿、投資成長股，為金融市場增添新的投資力量。

加密貨幣比特幣上月創5.8萬美元新高後回檔重挫，一度跌破5萬美元大關，甚至逼近4.5萬美元關卡。但隨著情緒平穩，以及愈多金融機構為比特幣背書，目前價格回到5.4萬美元，市值重新站回1兆美元。

(中時新聞網)