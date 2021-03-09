中華民國工業區廠商聯合總會新、舊任理事長交接典禮，9日在行政院副院長沈榮津的監交下，新任理事長賴博司，由卸任理事長秦嘉鴻的手中，接下印信，正式走馬上任，並當場建言政府要穩定新台幣匯率。與會的總統蔡英文回應說，大家希望政府可協助解決的問題，政府會盡力來處理，但有一點要請大家諒解，匯率是中央銀行的獨立職權，政府尊重央行的專業。

賴博司致詞時，呼籲政府盡速通過包括「新經濟移民法」及「穩定新台幣匯率」。由於台灣人口進入負成長，政府應盡速通過「新經濟移民法」，調降外國人所得稅率，以吸引更多的外國白領專業人士，來台工作定居。另外，新台幣升值幅度過大，更讓工業區內的出口商叫苦連天，對機械產業與工具機廠商來說，更是不可承受的負擔。

對此，蔡總統強調，有一點要請大家諒解，匯率是中央銀行的獨立職權，政府尊重央行的專業。不過，政府會全力幫助業者解決其他困難，讓大家在國際競爭或企業經營上，都能更順利。

蔡總統指出，政府全力協助企業促成更好的經營環境，並將盡力完成各項基礎建設，讓未來供電繼續維持穩定，同時也完成能源轉型目標。

蔡總統強調，現場也有很多企業夥伴參與綠電計畫，不論是從國產化的角度，或其他層面的支援，綠電在台灣已成為一個新的產業，也希望在場的企業先進，能一起讓綠電的發展，更快、更順利。

蔡總統舉例說，包括工業區立體化的更新、政府修法免繳水保回饋金，還有很多的例子，都是工業區廠商聯合總會提出，政府很快來處理。面對世界經濟的新局勢，政府也透過投資台灣三大方案，用單一窗口、客製化方式，幫大家排除問題，讓企業和資金回流，也能夠更快速、更順利。

蔡總統說，在土地方面，政府推動閒置土地釋出、工業區更新立體化，也開發中南部產業園區，用只租不售的方式，協助大家用地的需求。在能源方面，政府也非常盡力發展再生能源，幫助大家符合用電大戶的綠能要求，未來也可跟上國際的「RE100」（全程使用再生能源）需求，一起打進國際綠電供應鏈。

與會的台中市長盧秀燕表示，市府將與大家攜手同行，打造優質產業環境，歡迎企業投資台中，一同拼經濟！

盧秀燕感謝聯合總會卸任理事長秦嘉鴻，為廠商們辛勤付出，她也向新任理事長賴博司致謝，在疫情艱困期間，仍任重道遠，幫助台灣拚經濟，盧秀燕強調，市府將持續打造台中優質產業環境，協助企業克服投資障礙，歡迎企業投資台中。

盧秀燕也說，台中國際會展中心2019年開工，目前進度超前，預計明年底完工、2023年開幕營運。

(工商 )