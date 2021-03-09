大陸童裝品牌淘帝-KY（2929）9日公布2月合併營收為新台幣2.03億元，相較去年同期僅287.4萬元，大幅年增6,960.23％；累計前二月合併營收4.25億元，年減19.59％。淘帝表示，主要是因去2月受疫情影響，代理商訂單減量，後來公司採取降價策略鼓勵代理商增加提貨，致使本月業績較去年同期增加。

淘帝去（2020）年前三季歸屬於母公司稅後淨損13.71億元，累計每股稅後虧14.44元，相較於2019年前三季每股賺7.81元，營運表現落差大。淘帝-KY財務長兼發言人陳建瑋日前表示，主要是受疫情影響，實體店大規模縮減，從2019年逾1,600店，2020年銳減至960多店，未來待疫情舒緩後，仍將持續擴充實體店。

他並指出，公司跟代理商洽談好的2021年春夏款童裝已恢復「正毛利」銷售，並將強化電商布局、朝向IP授權、調整廣告投放策略等，例如縮減以往公交車、出租車、動車等實體廣告，希望2021年全年度能轉虧為盈。惟2020年前三季每股大虧14.44元，2021年拚轉盈挑戰並不小。

(工商 )