健身器材大廠明躍國際（4151）受惠主力客戶迪卡儂及Icon訂單加持，自結2月合併營收2.6億元、年增395.36％，累計今年前二月合併營收5.65億元、年增210.31％，均續創同期新高。明躍表示，受疫情影響，產品交期拉長，以目前接單狀況來看，第一季營收可延續去年旺季表現，目前公司仍是生產線全線加班生產。

明躍分析，2月合併營收年增395.36％，主要 原因，包括客戶訂單成長、旗下子公司PCE營收成長，及去年因疫情停工，比較基期較低等原因所致。

明躍進一步說，雖然2月工作天數較少，但因歐美家用健身器材需求持強，2月營收仍保持去年旺季水準，且因去年同期處於疫情爆發初期停工狀態，因比較基期較低的情況下，2月營收成長幅度較大。

受惠疫情帶動歐美家用健身器材消費，明躍的OEM、ODM、OBM（自有品牌）業務主要市場，均在歐美地區訂單持續暢旺。由於市場需求強烈，加上海運壅塞狀況，仍未緩解，產品交期拉長，第一季營收表現，可延續去年底歐美消費旺季，明躍也持續加班生產因應。

由於疫情推動線上教學居家健身快速成長，此趨勢已逐漸取代健身房需求，預期疫後的居家健身，仍將是主流，高階家用健身器材市場成長趨勢不變。若以下半年進入旺季的產業傳統表現來看，明躍今年淡季的1、2月營收，均創下歷年同期新高，已延續去年旺季營收水準，讓公司今年旺季營運表現，備受矚目。

(工商 )