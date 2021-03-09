一位網友發文求助，表示自己用來做生意的店面，長期遭住在樓上的房東一家人趁店休打烊時間闖入。(摘自爆系知識家)

一位網友抱怨，承租用來做生意的店面屢屢遭房東本人闖入「偷拿東西」，雖然只是偷拿冰塊、水，和吸管等小東西，但已讓他不堪其擾。無奈的是，就算他提告竊盜也因為對方年紀過大，被警方以「微罪不罰」理由撤回，最後只好落寞收店走人。

原PO在臉書《爆系知識家》上發文求助，表示自己用來做生意的店面，長期遭住在樓上的房東一家人趁店休打烊時間闖入，偷接水、偷冰塊，甚至連吸管也要偷。原PO附上監視器拍攝到房東闖入吧台偷東西的畫面，無奈表示，就算曾經拿著監視器畫面質問房東，對方就辯稱是要洗手、要開燈，還把貼在牆壁上的警語直接撕掉，讓他非常傻眼。

原PO坦言，雖然遭竊的東西都是小東西，但這已對小本經營的他造成困擾，並針對竊盜行為向警方提告。不過由於偷的都是小東西，且該名女房東已80幾歲，導致警方最後都以「微罪不罰」理由，安排雙方和解。原PO只好詢問網友，「有什麼辦法可以讓房東知道她的行為是不對的？」

業者無奈表示，就算曾經拿著監視器畫面質問房東，對方就辯稱是要洗手、要開燈，還把貼在牆壁上的警語直接撕掉，讓他非常傻眼。(摘自爆系知識家)

對此，不少網友也看傻表示，「直接報案了，偷竊是公訴罪，他有問題的話，自己去跟檢察官解釋吧」、「重新裝潢，把樓上出入跟店面分開。約滿快搬離。」、「加個警報器吧」、「張貼告示，再偷報警公訴罪，誰來都一樣」。

儘管網友一致希望原PO向房東提告，但不堪其擾的原PO決定租到這個月就不再續租，準備打包走人。令他遺憾的是，其實店面才剛裝潢滿一年，就被房東逼走，損失慘重。原PO最後表示，希望公布出來能給民眾一個警惕，不要再有下一個老闆受害。他坦言，「創業很辛苦又遇到這樣的房東，實在苦不堪言。」

(中時新聞網)