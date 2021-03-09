原PO在靈異公社發文，分想當時在殯儀館發生的事。(圖擷取自靈異公社)

一名女網友分享，1年多前外婆過世，按照傳統習俗會替亡者作七旬，而現代人為追求方便大多在殯儀館請法師作法會居多，除了會拜請地藏王菩薩，亦會請金童玉女陪同亡者到法會現場。就在某次法會進行時，當時年僅3歲的女兒突然跑過來問自己，「媽媽，那個粉紅色衣服的姐姐跑去哪裡了？」讓全場安靜，在場大人更是起雞皮疙瘩，因為小女孩所說的姐姐，正是金童玉女裡的玉女。

女網友昨(8日)在臉書社團靈異公社分享，1年多前，外婆過世在殯儀館進行七旬法會，法會進行到一半，3歲的女兒突然跑來耳邊詢問她，剛剛她有看見一名身穿粉紅色衣服的姐姐，可是下秒卻不見了，讓原PO嚇了一跳，因為在場沒有符合特徵的小女孩，但是當下她並沒有回答女兒問題。

過沒多久，女兒又再度詢問，「媽媽，粉紅色衣服的姐姐跑去哪裡了？她剛剛站在這裡啊！」原PO當時還以為女兒是指姐姐的小孩，並告訴她姐姐就坐在椅子上，但女兒相當堅持並不是她，「不是小芸姐姐(原PO姐姐的女兒)，是另外一個大姐姐，穿粉紅色衣服的！」

此話一出讓在場大人安靜，沒人敢回答女孩的問題，原PO更形容，「一瞬間在旁邊也聽到的大人們都起雞皮疙瘩，全部的人頓時安靜...」因為殯儀館靈桌上的金童玉女中的玉女就是穿粉紅色衣服，外型符合原PO女兒所描述的「姐姐」。

另外，原PO也說，當時法師也有聽到女兒所問的問題，事後向她表示，「很可能是真的看到玉女，因為金童玉女也是小孩子，如果在法會現場看到小小朋友到現場，有時候也會下來想找他們一起玩...」，不過事後返家原PO女兒並無發生任何異狀，讓原PO放心許多，「我想金童玉女也不是惡意，只是愛玩而已，回家後我女兒也沒事，很正常的生活」。

(中時新聞網)